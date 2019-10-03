https://static.news.ru/photo/c5aa58de-e5f0-11e9-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Казбек Коков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сын первого президента Кабардино-Балкарии 46-летний Казбек Коков вступил в должность избранного главы республики.

Во время присяги он поклялся охранять и уважать права и свободы человека, обеспечивать сохранение государственности республик и соблюдать Конституцию.

Коков исполнял обязанности главы региона с сентября 2018 года. До этого он был советником регионального блока управления президента России по внутренней политике и курировал Северо-Кавказский регион.

Как ранее писал News.ru, избранный на пост губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в областной филармонии.