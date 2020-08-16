Своё заграничное имущество не стали скрывать 12 депутатов Госдумы

https://static.news.ru/photo/14179e14-dfd8-11ea-bcef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

В опубликованных ранее официальных декларациях депутатов Госдумы наличие зарубежной недвижимости указали 12 народных избранников, при этом ещё 14 заграничными объектами владеют их супруги.

По данным декларации за 2019 год, имущество за границей указали Андрей Барышев, Отари Аршба, Александр Брыксин, Владимир Блоцкий, Валерий Газзаев, Сергей Вострецов, Сергей Крючек, Константин Затулин, Владислав Третьяк, Аркадий Пономарев, Александдр Ярошук и Рифат Шайхутдинов.

Чаще всего недвижимость депутаты приобретали в Испании, у них также есть объекты в Белоруссии, Великобритании, Болгарии, Украине, Латвии и Грузии. В собственности их супруг — недвижимость во Франции, Италии и на Кипре, пишет «Регион online».

Ранее сообщалось, что недвижимость за границей на сегодня осталась у шести российских сенаторов и членов их семей. Всего сведения о доходах подали 168 политиков. Число тех, кто имеет недвижимость за границей, существенно снизилось. По итогам 2018 года таких сенаторов было девять.

В частности, владеет дачным земельным участком площадью 543 кв. м. и жилым домом в Швейцарии площадью 432 кв. м. глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с доходом за 2019 год почти 21,6 млн рублей. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет недвижимостью в Болгарии площадью 45,3 кв. м.

Также в декларации за 2018 год действующий сенатор от Тамбовской области Алекандра Бабакова указала, что в пользовании её несовершеннолетнего ребёнка есть квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. В декларации Бабаковой за 2019 год таких данных нет, писал NEWS.ru.