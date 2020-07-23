Сурайкин намерен подать в суд на Зюганова за оскорбление

https://static.news.ru/photo/b83b97a4-ccdf-11ea-8746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин подготовил иск в суд по защите своих чести и достоинства, а также обращение в комиссию по этике Госдумы на главу КПРФ Геннадия Зюганова. По мнению бывшего однопартийца, Зюганов всерьёз оскорбил его своими высказываниями и даже довёл до слёз его беременную жену. Ранее во время выступления в Госдуме Зюганов негативно высказался о появлении на своём «политическом фланге» новых мелких партий, особо он выделил «Коммунистов России» и их лидера Сурайкина.

Мы уже подготовили иск в суд по защите чести и достоинства и обращение в комиссию по этике Госдумы, потому что Геннадий Андреевич просто оскорбил, и даже мне обидно не за себя, а за семью, у меня, например, супруга на седьмом месяце беременности, она вчера очень переживала, плакала, — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Сурайкин.

Он предположил, что Зюганов так сделал из-за того, что рейтинг партии «Коммунисты России» сильно вырос, что поможет пройти ей на выборах в Госдуму. Сурайкин пообещал доказать, что это были публичные оскорбления, за которые Зюганов должен понести материальную ответственность и принести извинения партии и её лидеру.

Я знаю, что он меня искренне ненавидит, хотя считаю, что он абсолютно не прав, — добавил Сурайкин.

Он пояснил, что восемь лет являлся членом КПРФ и секретарём ЦК комсомола. Потом у него с Зюгановым возникли разногласия и-за того, что тот начал «включать олигархов в списки партии». И тогда Сурайкин вышел из КПРФ, создав свою партию.

Как писал NEWS.ru, Геннадий Зюганов предложил лидерам думских фракций вынести на обсуждение с президентом России Владимиром Путиным появление большого числа маленьких партий оппозиционного толка. Об этом лидер коммунистов заявил на пленарном заседании Госдумы. Как известно, Минюст зарегистрировал к участию на выборах в единый день голосования 13 сентября 42 партии. Эксперты считают, что этот день расставит все точки над «i» для новых политических брендов. Одной из самых обсуждаемых партий стала «Народ против коррупции», которую возглавил племянник главы государства Роман Путин. Многие политологи считают, что именно этот новый политический бренд может стать серьёзным конкурентом «Единой России» уже на ближайших выборах.