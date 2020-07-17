Последние изменения в составе Верховного суда РФ привлекли пристальное внимание СМИ, хотя обычно подобные кадровые пертурбации не вызывают в масс-медиа такого интереса, за исключением специализированных юридических изданий.

В данном случае любопытство больше связано с фигурой Ирины Подносовой, рекомендованной сегодня, 17 июля, Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам взамен подавшего в отставку Олега Свириденко. Она, по утверждениям СМИ, является однокурсницей Владимира Путина по юрфаку Ленинградского государственного университета (ЛГУ), по крайней мере, окончила его с ним в один год. Юрфак ЛГУ благодаря президенту России и Дмитрию Медведеву вообще стал кузницей кадров для государственного аппарата. Достаточно вспомнить однокурсника второго — Константина Чуйченко, министра юстиции, или Александра Коновалова, его предшественника, а ныне представителя президента в Конституционном суде РФ (КС).

Константин Чуйченко government.ru

То, что о судах в России в связи с политикой вспоминают редко, говорит о многом, в первую очередь об их роли. В США, например, Верховный суд принимает решения, меняющие общественную жизнь страны. Разрешение на однополые браки или аборты дал именно этот орган, а не президент или конгресс. В других странах аналогичную роль может выполнять Конституционный суд. В России же КС играл сравнительно важное значение лишь в первые два года своего существования — в 1992-м и 1993-м. Затем он исчез с периферии внимания общества в соответствии с ельцинскими инициативами после переворота в октябре 1993-го.

При Владимире Путине отношение исполнительной власти к судам было более нюансированным. С одной стороны, они по-прежнему не играют никакой политической роли (не путать с политизацией судов!). С другой, придаётся большое внимание кадровому и материально-техническому обеспечению судебной системы. Кремль сознаёт важность исправно функционирующих судов для развития страны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период правления Путина были инициированы важные реформы — судебная система РФ из трёхглавой стала двуглавой: в 2014 году был упразднён Высший арбитражный суд (хотя независимая система арбитражных судов осталась). Ирина Подносова как раз возглавила то подразделение Верховного суда, которое и является правопреемником Высшего арбитражного суда. Это ключевая должность в экономической жизни страны, ибо данная инстанция принимает итоговые решения по важнейшим хозяйственным спорам. По этой причине назначение лица, которое считают лично знакомым с президентом, можно рассматривать как неслучайное. Во главе Судебной коллегии по экономическим спорам должен быть именно проверенный и доверенный человек.

Но назначение очередного лица — выпускника юрфака ЛГУ — привлекает внимание и к другой проблеме: затянувшемуся переезду Верховного суда в Санкт-Петербург, что прямо требует федеральный конституционный закон об этом органе. Напомним, что в 2008-м в Северную столицу переехал Конституционный суд.

С Верховным судом так быстро не получилось — это действие требует больших финансовых и организационных затрат, количество судей в нём несопоставимо больше, равно как и обслуживающих их сотрудников. Кроме того, вместе с ним должен переезжать Судебный департамент при Верховном суде. Для размещения этих органов планируется построить целый судейский квартал, где судьи будут не только работать, но и жить. Но из-за разного рода споров и скандалов относительно выделения земель процесс всё затягивается, а Кремль, видимо, не считает нужным его форсировать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотивация данного решения понятна: желание поднять статус Санкт-Петербурга, который за время советской власти лишился всех столичных признаков, превратившись в провинциальный город. Кроме того, важно провести некие децентрализаторские решения, ведь в гигантской стране вся жизнь сосредоточена в пределах МКАД. Даже в крошечной Чехии суды, Центробанк и ряд других органов находятся в Брно, чтобы не было ненужного скопления властных учреждений в Праге.

Переезд Верховного суда в Северную Пальмиру даст несомненный толчок развитию адвокатуры, создаст множество рабочих мест, будет побуждать к командировкам в этот город — так что плюсы очевидны. Однако московская бюрократия всячески тормозит выполнение данного решения, благо закон не оговаривает конкретных сроков. Возможно, появление в руководстве Верховного суда человека из Санкт-Петербурга станет дополнительным толчком к исполнению давно задуманного, но всё переносящегося мероприятия. Недаром в принятых поправках в текст Конституции сказано отныне: «Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определённый федеральным конституционным законом». Вероятно, эти слова были вписаны как побудительный механизм для Верховного суда, но, возможно, с прицелом и на другие органы.