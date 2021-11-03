Стратегический визит Путина в Севастополь

Четвёртого ноября президента ждут в «городе русской славы». Понятно, что новый визит Владимира Путина в Севастополь носит глубокое символическое и многоплановое значение. Действительно, в напряжённые периоды волн пандемии и нарастания пессимистических настроений нелишним будет оживить «крымский кейс», непростая история которого со временем стирается в общественной памяти.

На фоне празднований Дня народного единства, глубинная суть которых для многих россиян остаётся весьма абстрактной, Крым и Севастополь являются лучшей иллюстрацией тезиса, что своих мы не бросаем. При этом многие предпринятые в последнее время шаги могут рассматриваться как ступеньки к принятию, наконец, закона о русском народе как разделённой нации.

Словом, визит Путина в Севастополь в этот день реально наполняет праздник важнейшим идеологическим содержанием. Тем более что президент намерен, как утверждают, торжественно возложить цветы к недавно открытому монументу, посвящённому жертвам гражданской войны 1918-1920 годов. А значит, и воздать дань памяти тем варварски убитым тысячам офицеров белой армии, которые поверили лживым посулам большевиков и не покинули родину. Иными словами, в особый день единения народа президент подведёт символическую черту и под расколом, который многие десятилетия мучает наш социум.

Владимир Путин kremlin.ru

Естественно, крымский визит главнокомандующего российскими Вооружёнными силами — это ещё и весомый жест в сторону исходящих слюной киевских реваншистов, множащих планы возвращения полуострова под свою длань. В последние месяцы игра команды Владимира Зеленского на грани серьёзного обострения ситуации вокруг Тавриды приобрела откровенно провокационны характер. И как бы весомо ни выглядела так взволновавшая Запад переброска российских Вооружённых сил на российской же территории, визит президента в Крым выглядит демонстрацией особой решимости пресечь любые внешние поползновения. Никакие компромиссы и сделки вокруг судьбы полуострова невозможны.

Но, как принято говорить, вишенкой на торте должно стать заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт в режиме онлайн. Именно из Севастополя Путин со своей делегацией планирует выйти на связь с белорусскими коллегами. Что также весьма символично.

Известно, что многие критики Союзного государства подчёркивают известный парадокс. Александр Лукашенко ни де-юре, ни де-факто не признаёт территориальной целостности ближайшего союзника — России, поскольку всеми силами обходит вопрос признания Крыма частью российской территории. В ходе одного из недавних визитов с целью получения очередного займа он, как утверждали инсайдеры, пообещал лично побывать на полуострове. Вот только кредиты оформляются официально, а подобные обещания даются кулуарно и, как мы видим, не выполняются.

Александр Лукашенко president.gov.by

Но если Магомед не идет к горе... Недаром, думается, президент так и не совершил планировавшийся визит в Минск, отказавшись фактически санкционировать последние действия Лукашенко, который и «Комсомольскую правду» атаковал, и очередное российское агентство («Регнум») на своей территории прикрыл. А обращение Путина к белорусскому коллеге из Севастополя крайне ограничивает для Лукашенко область для манёвров. Ведь ему не избежать протестов из Киева. А заявить, что российский коллега общался с ним с украинской территории, — значит, зародить сомнения в его восприятии реальности. Придётся многие геополитические вещи назвать своими именами.