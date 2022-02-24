Стало известно, почему провалилась украинская система ПВО

Аналитики американского издания Military Watch считают, что Россия легко обошла украинские системы ПВО, так как вооружение Киева по большей части состоит из систем советского времени. Во многом благодаря этому Москва «знакома» с техническими характеристиками и слабостями этого оружия, пишет «ПолитРоссия».

Это обеспечивает высокую степень знакомства России с техническими характеристиками и слабостями этих систем и значительно облегчает военным РФ эффективное использование средств радиоэлектронной борьбы для ослепления украинских ПВО, — заверили аналитики.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее сенатор Крыма Сергей Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины. По его словам, Москва «пойдёт до победного».