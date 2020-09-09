Лукашенко рассказал о разговоре с Зеленским по просьбе Путина

https://static.news.ru/photo/5eb0a442-f2a8-11ea-adaa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что общался с украинским лидером Владимиром Зеленским по просьбе Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, которое приводит RT.

Ты поговори с ним, он молодой. Ну так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", — привёл он слова российского лидера.

Он подчеркнул, что лично убеждал Зеленского в невраждебности Путина. В частности, он отмечал, что у президента РФ нет никакой цели захватить Киев и посягнуть на всю Восточную Украину.

Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился, — вспоминает Лукашенко.

Разговор с украинским лидером состоялся в рамках Форума регионов стран.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в Белоруссии после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.