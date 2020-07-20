Стало известно о письме, которое Жириновский отправил Фургалу в СИЗО

https://static.news.ru/photo/8bb919ec-ca85-11ea-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о митингах в регионе от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик сообщил ему об этом в секретной телеграмме, отправленной на его имя в СИЗО.

Сторона защиты и я как адвокат не доводили до него сведений о проходящих шествиях, демонстрациях <...>. Но тем не менее во время судебного заседания, во время нашего телевизионного свидания Сергей Иванович сказал, что он получил телеграмму от Владимира Вольфовича Жириновского, — рассказал РБК адвокат Фургала Борис Кожемякин.

По его словам, Фургал благодарен жителям Хабаровска за такое доверительное к нему отношение, но вместе с тем подчеркнул, что не одобряет подобные акции. Кожемякин добавил, что учитывая «строгую изоляцию» Фургала, он не мог оказать никакого влияния на протесты.

Проверка в отношении Фургала велась ещё в нулевые, считает Кожемякин. Что касается самого Фургала, он свою вину не признаёт. Говоря о возможных инициаторах ареста, губернатор отметил, что мотивация, по всей видимости, исходит от определённых должностных лиц, которые «хотели бы сместить его с должности».

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Кресло главы региона предложено занять главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву.