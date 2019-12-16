Телеведущий Владимир Соловьёв ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на обещание отобрать в будущем у России и Крым, и Курилы. Заявление прозвучало в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
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Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем всё, что принадлежит нам по праву, — заявил Гордон.
Также украинский журналист добавил, что у России «отнимут Курильские острова, Калининградскую область и много ещё чего другого».
Соловьёв в ответ на это назвал Гордона нацистом, русофобом, который «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии».
Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию, — заключил российский журналист.
В своём Instagram Соловьёв дополнительно отметил, что Гордон «не учит историю» и тем более в ней «ничего не понимает».
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сравнил Украину и Россию за прошедшие пять лет. Результат оказался не в пользу его страны. Он отметил, что Украина пришла в упадок, проклял переворот 2014 года, а также «бандеровскую власть как вчерашнюю, так и сегодняшнюю». По словам экс-парламентария, руководство страны только уничтожает всё на своём пути.
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