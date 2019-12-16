https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сравнил Украину и Россию за прошедшие пять лет. Результат оказался не в пользу его страны.

Он отметил, что Украина пришла в упадок, проклял переворот 2014 года, а также «бандеровскую власть как вчерашнюю, так и сегодняшнюю». По словам экс-парламентария, руководство страны только уничтожает всё на своём пути. То, что жители страны доверились политикам, захватившим власть в 2014 году, Журавко назвал роковой ошибкой.

В то же время бывший депутат восхитился масштабными инфраструктурными проектами, которые реализуются Россией. В частности, Крымским мостом. По мнению Журавко, если бы не упомянутые события, Украина и РФ могли бы построить эту переправу вместе, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский генерал Игорь Романенко заявил об уязвимости моста через Керченский пролив для ударов с воздуха. Он также пригрозил, что Киев может проверить переправу на прочность, если власти РФ вернутся к идее создания Новороссии.