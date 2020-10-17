«Ваш орлан все оливки склевал»: Соловьёв опубликовал лучшие шутки Путина

https://static.news.ru/photo/b5dfa94c-114e-11eb-8793-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале подборку шуток президента РФ Владимира Путина, которую сделали для передачи «Москва. Кремль. Путин». В 8-минутный ролик собраны юмористические и сатирические высказывания президента с 2000 года.

Первой в подборке идёт шутка 2000 года, когда у Путина спросили, освоился ли он в Кремле, в президентском кресле. «Не жмёт», — ответил президент.

Ещё президент пошутил на пресс-конференции 2008 года, когда его спросили про «Газпром», который, по мнению американских СМИ, «всё глубже вгрызается в тело Европы».

Чего так американцы беспокоятся за европейское тело, я не знаю. Может, сами не хотят от него отрываться. Нравится значит, тело хорошее, — ответил Путин.

На вопрос иностранного журналиста, есть ли у него душа, Путин ответил, что в первую очередь у государственного лидера должна быть голова. В 2017 году во время пресс-конференции президент попросил дать микрофон девушке с плакатом «Путин Бабай», потому что ему показалось, что там написано «бай-бай».

К старости слаб глазами стал, — посмеялся Путин.

Экс-советнику президента США Джону Болтону он в 2018 году сказал: «Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы».

Как писал NEWS.ru, украинцы не оценили юмор Максима Галкина, который выпустил в своём Instagram мини-пародию на президента Владимира Зеленского. Ролик посвящён теме «пяти важных вопросов», которые ранее инициировал глава государства. Галкин на украинском языке приводит шуточную версию этих вопросов. Например, стоит ли ставить в угол депутатов, которые «погано» себя вели, и есть ли необходимость легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков. В Instagram публикация подписана как спецвыпуск для Украины. Однако жителей Незалежной шутки не рассмешили. Получилось «не смешно и не похоже», констатируют они. Но были и украинцы, которым ролик Галкина понравился. Но их мнения утонули в гневных отзывах.