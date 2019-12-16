https://static.news.ru/photo/7c564e6a-2013-11ea-ad8e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о децентрализации власти, который в Верховную раду внёс президент Украины Владимир Зеленский, противоречит Минским соглашениям и может оттолкнуть Донбасс. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В отсутствии чётко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие одиннадцатому пункту Минских соглашений, прямо предполагающего проведение конституционной реформы по децентрализации с принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пока — это то, что лежит на поверхности, — заявил депутат.

Он убеждён, что реформа также должна учитывать мнение ДНР и ЛНР.

Минск-2 на сегодняшний момент — это единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском. Поэтому столь произвольная «гибкость» толкования может вновь оттолкнуть Донбасс. Надеюсь, что действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части Минских соглашений, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже выступили за изменение Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была одобрена в Минске 1 октября 2019 года. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

Вскоре после этого Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки предусматривают децентрализацию власти.