https://static.news.ru/photo/479197ee-1dec-11ea-9ce4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки касаются децентрализации власти. Об этом сообщил ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект изменений в конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий документ зарегистрирован в пятницу в украинском парламенте, — передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже выступили за изменение Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года.