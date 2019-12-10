Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года. Об этом
Лидеры «нормандской четвёрки» договорились о том, что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.
Во время саммита в «нормандском формате» было принято несколько решений по урегулированию ситуации: разведение сил, установление перемирия, а также обмен пленными.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сообщил о том, что «никакой альтернативы Минским соглашениям нет и нужно сделать все, чтобы они были полностью реализованы».
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