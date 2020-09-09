Слуцкий рассказал, чем закончилось заседание ПАСЕ по Навальному

https://static.news.ru/photo/37e58a14-f21a-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о заседании на площадке ПАСЕ по ситуации с Навальным. Заседание проходило по видеосвязи, участникам так и не удалось избежать политизации этого вопроса.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала работать с доказанными фактами по ситуации с Алексеем Навальным, рассказал в своём Telegram-канале Слуцкий.

Дискуссия в итоге свелась к обмену мнениями, не все из которых носили конструктивный характер. Так, представители стран Балтии и Украины традиционно стали делать русофобские заявления, повторяя тезисы о намеренном отравлении Навального и ответственности российских властей, написал парламентарий.

Надеемся, что сотрудничество с Германией по вопросу Навального еще может сложиться конструктивным образом, в первую очередь во благо самого пациента клиники Charité . И ПАСЕ, на мой взгляд, стоило бы оказать посильное содействие в организации такого сотрудничества, а не скатываться к общей истерии, — резюмировал Слуцкий.

Депутат добавил, что участникам заседания пришлось буквально «на пальцах» объяснять прописные истины и доказывать, что всё, что сейчас происходит вокруг Навального — провокация. Доказательством тому являются антироссийские заявления относительно судьбы «Северного потока-2» и прямые требования Трампа о полном прекращении работ по данному проекту.

Слуцкий также провёл аналогию с тем, что случилось в Солсбери, указав на один и тот же почерк.

Вдруг снова всплыл «старичок-новичок», и снова Россию пытаются голословно обвинить в нарушении Конвенции о запрете химоружия, не предъявляя при этом никаких подтверждений. Мол, все данные засекречены. Highly likely 2.0. Реальность же абсолютно иная, — считает парламентарий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призывают привлечь Москву к ответственности в связи с отравлением политика Алексея Навального. Германия проинформировала партнёров по объединению о выводах немецких экспертов о воздействии на оппозиционера вещества из группы «Новичок».