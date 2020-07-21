Слуцкий прокомментировал доклад Британии о «вмешательстве» РФ

https://static.news.ru/photo/8d6c88c0-cb78-11ea-98df-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикация докладов, аналогичных тому, что представил комитет по разведке парламента Великобритании, приведёт к разрушению двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Все с позволения сказать «доводы», утверждения о вмешательстве во внутриполитические процессы Соединённого Королевства явно приведены для того, чтобы снова с парламентской трибуны назвать Россию «угрозой и новым вызовом» и потребовать новые средства на борьбу с нашей страной, — заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

По его словам, британские власти пытаются поместить Россию на виртуальную «ось зла». Парламентарий подчеркнул, что составители мифов об «агрессивной России» сами страдают паранойей, при этом обвиняют Москву в параноидальных оценках.

Слуцкий напомнил, что отношения между Россией и Великобританией переживают не лучший период. Он подчеркнул, что доклад о «вмешательстве» РФ в дела Британии является ярчайшим примером русофобии, голословных обвинений, а также грубой антироссийской пропаганды.

Мы не можем согласиться ни с выводами, ни с несостоятельными претензиями британской стороны, — заявил Слуцкий журналистам, сообщает «Интерфакс».

Британская сторона считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги парламентских выборов в стране в 2019 году. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что такие выводы сделаны на основании тщательного анализа. Якобы российские силы распространяли «незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы». Дипломат подчеркнул, что попытки являлись частью «широкомасштабной компании» по вмешательству в демократические процессы.

NEWS.ru писал, что британский доклад с антироссийской риторикой был создан для расширения полномочия спецслужб Соединённого Королевства. Об этом заявил сенатор Алексей Кондратьев.