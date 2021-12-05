Слуцкий назвал «карту вторжения» на Украину дешёвым фейком

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «дешёвым фейком» статью Bild с картой нападения России на Украину. По его словам, немецкий таблоид, который является весьма авторитетным изданием, судя по всему, решил последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими общественность спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Западные СМИ, похоже, в массовом порядке завели постоянную рубрику «Сказки про планы нападения России на Украину», — подчеркнул он.

Как считает политик, «кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений» и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Слуцкий добавил, что «маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную».

Ранее газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.

Комментируя эту статью, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Германия в очередной раз подтвердила истину: «всё новое — это хорошо забытое старое». Статью немецкой газеты она назвала пропагандой, замешанной на идеологии, уничтожающей здравый смысл.