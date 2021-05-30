Систему SWIFT могут вовлечь в «санкционную спираль» против РФ

https://static.news.ru/photo/da5e1c50-ed54-11e9-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Угрозы вовлечь платёжную систему SWIFT в так называемую «санкционную спираль» против России, активно раздаются из США. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соедин1нных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT, — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что санкции подобного рода может вводить, согласно нормам международного права, только легитимный орган, которым в данном случае является Совет Безопасности ООН. Меры же, принимаемые той или иной страной, санкциями назвать нельзя.

То, что применяют наши западные партнёры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — сказал Биричевский.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. СМИ регулярно заявляют об угрозе отключения РФ от этой системы в связи с санкционным давлением Запада.

При этом следует учитывать, что SWIFT является частной организацией и у Евросоюза, к примеру, нет полномочий на её отключение в России.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.