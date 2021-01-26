Сергей Приходько: человек за спиной первых лиц

Нет, в последней официальной должности Сергея Приходько — помощника премьер-министра — не было ничего удивительного. Новому главе правительства, не столь ещё опытному в делах и интригах большого кабмина, позарез был нужен опытный «шерпа» в местных хитросплетениях. Плоть от плоти аппарата. Чиновник, которого в некотором смысле можно сравнить со слугой трёх царей Алексеем Аракчеевым. Тем более что этот исторический персонаж уже не реакционер, а эффективный государственный менеджер. Собственно, прослужив в высших сферах более 20 лет, Приходько покинул этот мир всего за год до полной пенсионной чиновничьей выслуги в 65 лет.

Но такая служба далеко не мёдом намазана. И, надо полагать, на различных постах в Кремле или в Белом доме Сергей Эдуардович пережил немало стрессовых ситуаций. Не следует думать, что его карьерный путь всегда был словно классический тротуар Невского проспекта. Одно время ходили слухи о серьёзных подозрениях в его адрес. Мол, после ухода из Кремля его первого покровителя Сергея Ястржембского, вытесненного Валентином Юмашевым, Приходько не забывал ещё своего соратника по работе в МИД и сливал ему конфиденциальную информацию, которая доходила и до Юрия Лужкова, в команде которого пребывал Ястреб. Но тогда Приходько простили.

Потом случилась почти сенсация: человека, похожего на Сергея Эдуардовича, засняли на яхте в компании с девушкой с низкой социальной ответственностью, известной как Настя Рыбка. Той самой, которая, повествуя о своём романе с олигархом Олегом Дерипаской, засветила и «солидного человека из правительства». Близкие отношения с миллиардером дали дополнительные основания считать Приходько ещё и лоббистом клана Ельциных-Юмашевых, которым он в немалой степени был обязан своим карьерным постоянством.

Игорь Шувалов, Сергей Приходько, Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин kremlin.ru

И когда жестковатый и прямолинейный президент Белоруссии Александр Лукашенко громогласно заявил, что в Кремле есть люди, которые тормозят развитие братских российско-белорусских отношений, Приходько было отчего насторожиться. Он и был назван в числе таких тайных недоброжелателей братского слияния. Батька слияния также не хотел, но искал отмазки. Но и в этот раз для помощника по внешнеполитическим делам всё обошлось.

Казалось, что Приходько просто какой-то тефлоновый. Переживший немало бурь, он оставался просто аппаратным утёсом, неподвластным стихии интриг. Но годы в высших сферах власти всё равно только прибавляли седых волос. И, видимо, нанесли удар по состоянию здоровья. Есть болезни, над которыми и кремлёвская медицина для узкого круга не властна.

Впрочем, когда аппарат кабмина вместо Приходько возглавил однокурсник Дмитрия Медведева по юрфаку Ленинградского государственного университета Константин Чуйченко, главной неожиданностью стало то, что в первых замах у последнего оказался ... Сергей Эдуардович. Прямо иллюстрация к закону диалектики отрицания отрицания: сначала до 2013 года первый заместитель руководителя аппарата, потом шеф аппарата и, наконец, снова первый зам.

В результате Сергей Приходько побил все рекорды политического и чиновничьего долгожительства. Опыт — вещь действительно бесценная. Казалось, что и Михаил Мишустин не последний премьер, который призовёт его на службу. Сергей Эдуардович просто превратился во властный талисман. Но начальство полагает, а бог располагает. Думается, он ещё долго будет «жить» в коллективной памяти воспитанной им команды.