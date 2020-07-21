Сенатор: спецслужбы Британии хотят расширить полномочия на докладе о РФ

https://static.news.ru/photo/561a39aa-cb49-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Velar Grant/Global Look Press

Доклад с антироссийской риторикой, который подготовил комитет парламента Великобритании, был создан для того, чтобы расширить полномочия спецслужб Соединённого Королевства. Так считает сенатор Алексей Кондратьев.

Риторика не новая. Главная задача британского парламента — на фоне антироссийской истерии расширить возможности британского разведывательного сообщества для решения задач доминирования англосаксонского мира, — заявил политик РИА Новости.

При этом Кондратьев назвал хитрым, но не новым ходом ситуацию с российскими олигархами. Он отметил, что эта страна «издавна собирает под своё крыло весь сброд из олигархов, криминала, диссидентов», которые недовольны российской властью.

Он пояснил, что с одной стороны, разведка Великобритании руководит действиями «антироссийского сброда», а с другой — власти страны всегда рады пополнить казну деньгами беглых олигархов из РФ.

21 июля доклад о якобы вмешательстве Москвы в британскую политику опубликовал комитет британского парламента. В нём Россию вновь обвинили в попытках подорвать мировой порядок с помощью участия в международных организациях. Лондон давно заявлял, что российские силы пытались вмешаться в голосование во время парламентских выборов 2019 года. При этом РФ делала это с помощью «незаконно полученных правительственных документов».

Российская сторона постоянно опровергает обвинения в подрыве демократических процессов в мире. С комментариями выступал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал их «абсолютно голословными». На международной дипломатической арене глава МИД РФ Сергей Лавров также не раз говорил, что ни у одной страны нет фактов, якобы подтверждающих вмешательство Москвы в выборы.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме прокомментировали британский доклад о вмешательстве России.