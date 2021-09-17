Сенатор от Крыма назвал причины вероятного развала Украины

Украина может развалиться или потерять территории не из-за действий России, а на фоне политики киевских властей во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом член Совфеда отреагировал на слова экс-главы областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгия Туки, заявившего о стремлении РФ разделить Украину на восемь частей. Цеков подчеркнул, что Тука подобными фразами просто пытается напомнить о себе.

Туку отправили в отставку несколько дет назад. Так он о себе напоминает. Я думаю, что если Украина развалится, то в результате работы команды Зеленского, а не деятельности России. В Киеве до сих пор не видят, что Украина — это не моногосударство, не страна украинских нациков. Она состоит из множества национальностей, культур и языков. Если они это не учтут, то Украина сама и развалится, — объяснил Цеков.

Собеседник добавил, что Украина может потерять территории, если продолжит угрожать вооружёнными действиями самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам или проведёт против ЛДНР военную операцию.

Накануне Тука заявил, что Россия работает над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. По его словам, Кремль намерен разделить государство на восемь частей. При этом Тука уточнил, что подобное положение дел вовсе не означает прекращения работы со стороны РФ в этом направлении. Экс-глава администрации отметил, что для такого разделения Украины Москве не обязательно задействовать вооружённые силы — события могут развиваться по крымскому сценарию 2014 года или же по сценарию Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны между Москвой и Киевом. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.