Захарова оценила слова Зеленского о войне между Украиной и Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны между двумя странами. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.

Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. <...> Набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише, — написала она.

Захарова пояснила, что Зеленский не раскрыл свою мысль о возможности военного конфликта между Украиной и Россией и наличии «потенциала в этой теме». По словам представителя ведомства, неясно, с чьей стороны есть потенциал, что Киев делает для предотвращения конфликта, какова философия внешней и внутренней политики украинских властей.

Ничего по сути, сплошной постмодерн, — заключила Захарова.

Ранее высказывание Зеленского прокомментировал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он заявил, что с Украиной в России воевать никто не хочет. Вооружённый конфликт между странами возможен только в том случае, если будет провокация со стороны Киева.