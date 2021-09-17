В Киеве заявили о планах России «нарезать» Украину на восемь частей

Экс-глава областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука заявил, что Россия работает над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. По его словам, Кремль намерен разделить государство на восемь частей. Об этом Тука заявил в разговоре с «Обозревателем».

У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен, — сказал он.

При этом Тука уточнил, что подобное положение дел вовсе не означает прекращения работы со стороны РФ в этом направлении. Экс-глава администрации отметил, что для такого разделения Украины Москве не обязательно задействовать вооружённые силы — события могут развиваться по крымскому сценарию 2014 года или же по сценарию Донбасса.

Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР. <...> Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз, — заключил Тука.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны между Москвой и Киевом. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.

Дипломат пояснила, что Зеленский не раскрыл свою мысль о возможности военного конфликта между Украиной и Россией и наличии «потенциала в этой теме». По словам представителя ведомства, неясно, с чьей стороны есть потенциал, что Киев делает для предотвращения конфликта, какова философия внешней и внутренней политики украинских властей.