Саудовская Аравия подтвердила встречу G20

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о распространении коронавируса. По его словам, россиянам нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Ситуация может стать более серьёзной, считает политик. Ситуация в регионах разная, и, конечно, все мы надеемся на лучшее развитие событий, но события могут развиваться по-разному. Мы взрослые люди, это понимаем...