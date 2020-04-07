Саудовская Аравия подтвердила встречу G20

Власти Саудовской Аравии, являющейся председателем «Большой двадцатки», официально подтвердили планы о проведении встречи министров энергетики G20. Мероприятие пройдёт 10 апреля.
Чиновники встретятся в виртуальном формате,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва учредила компанию «Росзарубежнефть». Она полностью принадлежит Росимуществу. Предприятие займётся добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Его возглавил Николай Рыбчук. По данным СПАРК, уставный капитал компании составляет 322,7 млрд рублей.
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