Политика

Саудовская Аравия подтвердила встречу G20

18:15, 07 апреля 2020 20
Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии, являющейся председателем «Большой двадцатки», официально подтвердили планы о проведении встречи министров энергетики G20. Мероприятие пройдёт 10 апреля.

Чиновники встретятся в виртуальном формате, передаёт РИА Новости. Они обсудят сотрудничество в обеспечении стабильности рынков энергетики и укреплении экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва учредила компанию «Росзарубежнефть». Она полностью принадлежит Росимуществу. Предприятие займётся добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Его возглавил Николай Рыбчук. По данным СПАРК, уставный капитал компании составляет 322,7 млрд рублей.

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