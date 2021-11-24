Вне графика: в Госдуме объяснили «исчезновение» законопроектов о QR-кодах

Законопроекты о введении в общественных местах, а также на воздушном транспорте и в поездах проверки QR-кодов о вакцинации были в последний момент исключены из календаря Госдумы на декабрь. Как удалось выяснить NEWS.ru, вокруг этого решения развернулась нешуточная борьба: не секрет, что в парламенте присутствуют сторонники радикальных антиковидных мер. Депутаты рассказали, почему инициативы забуксовали, и как с ними поступят. Вечером в среду позицию Госдумы высказал спикер Вячеслав Володин.

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Обнародованный документ с графиком работы парламента не содержит даты рассмотрения в декабре законопроекта о праве властей регионов вводить посещение общественных мест по QR-кодам. Также в упомянутый думский график не включён и законопроект о введении на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования анонсированных ограничений для граждан, кто не прививался и не болел COVID-19.

Согласно действующему регламенту Госдумы, календарь рассмотрения вопросов парламентом на месяц — один из документов, на основе которого палата планирует свою работу. Теоретически рассмотрение тех или иных законопроектов может быть внесено в график позднее, но обычно все ясно наперед.

Сразу несколько депутатов в ключевых комитетах Госдумы подтвердили NEWS.ru, что их никто ставил в известность о том, что законопроекты о QR-кодах исключат из декабрьского графика. Один из парламентариев, в частности, признался, что «первый раз об этом слышит», другой высказал мнение, что решение, по всей видимости, «принималось наверху и в последний момент». По его словам, вокруг этого решения развернулась серьезная дискуссия — не секрет, что в парламенте есть последовательные сторонники жёстких антиковидных мер.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В пользу того, что решение вывести рассмотрение законопроектов из графика принималось в последний момент, говорит и некоторая неразбериха. Так, в среду стало известно, что думский комитет по обороне рекомендовал все же принять законопроект о повсеместном введении QR-кодов в декабре в первом чтении. Напомним, что пока о планах принятия новых правил в Госдуме никто не заявлял. После внесения законопроектов на рассмотрение, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что их направят на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря будут собирать отзывы.

Впрочем, один из членов парламента в разговоре с NEWS.ru предположил, что дату рассмотрения законопроектов о QR-кодах намеренно оставили открытой, поскольку «пока нет понимания, когда это точно случится, и ситуацию надо отслеживать в динамике».

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный сообщил NEWS.ru, что «это не препятствие, чтобы внести [законопроект] в любой момент».

Однако, нельзя исключать, что в сложившейся ситуации ключевое значение имела позиция президента России Владимир Путина, который сегодня в очередной раз заявил, что решение россиян по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, ранее отмечали, что социологические замеры показывают негативное восприятие обществом введения контроля QR-кодов.

О том, что власти пристально следят за реакцией общества на предложенные правительством меры, заявил ближе к вечеру и Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что «в адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются».

Они [законопроекты] направлены в рассылку до 14 декабря ― в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. Важно их всесторонне обсудить — они касаются людей, — подчеркнул спикер Госдумы.

Егор Алеев/ТАСС

Руками губернаторов

Однако, несмотря ни на что, власти вполне могут пойти по пути жёстких ограничений. Многое будет зависеть от того, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом. Но если ужесточение и случится, то власть, вероятно, учтёт прежние ошибки — все самые строгие ограничения будут вводиться руководством регионов, сказал NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Все непопулярные меры вполне можно реализовать через губернаторов, это в принципе нормальная практика. Конечно, можно было вообще не начинать эту историю с законопроектами. Думаю, вот сейчас посмотрели социологию и решили — мол, не надо народ лишний раз нервировать, — высказался он.

Глава Института политических исследований Сергей Марков полагает, что власти всё же будут вынуждены пойти по пути ужесточения антиковидных ограничений по ряду причин.

Во-первых, все делают это — все страны идут по такому пути, это мировой опыт. Во-вторых, нужно создавать инструменты и готовиться к ещё более серьёзным эпидемиям. В-третьих, востребованы именно инструменты цифрового контроля над общественными, экономическими и политическими процессами, — указал Марков.

При этом собеседник NEWS.ru отметил, что вокруг введения QR-кодов «складывается серьёзная озабоченность», с учётом того, что каждый депутат в среднем получил по 500 обращений граждан с просьбой не голосовать за эти законы. Эксперт полагает, что потребуется детальная экспертиза, «поскольку есть риск обрушить рейтинг власти».

Как ранее сообщал NEWS.ru, QR-кодирование может быть свёрнуто из-за недовольства населения, и в таком случае в роли «народного спасителя» сможет выступить лично глава государства. Владимир Путин обозначит свою позицию по готовящимся ограничениям в ходе запланированной на середину декабря большой пресс-конференции. По мнению экспертов, обсуждается два возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, президент может нивелировать чересчур суровые меры, списав их на «перегибы на местах».