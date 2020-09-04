Саммит БРИКС планируется провести в России осенью 2020 года

https://static.news.ru/photo/02286680-eebe-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: brics-russia2020.ru

Саммит БРИКС запланирован на осень 2020 года. Встреча представителей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдёт на территории Российской Федерации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Большинство инициатив готовится с прицелом на одобрение в ходе очередного саммита. Окончательные сроки этого саммита мы определим дополнительно с учётом развития эпидемиологической ситуации, — сказал он на пресс-конференции по итогам онлайн-заседания министров иностранных дел БРИКС.

Участники заседания договорились укреплять и развивать стратегическое партнёрство по всем ключевым направлениям деятельности организации. Кроме того, по словам Лаврова, был достигнут ряд практических договоренностей, в частности в сфере содействия инвестициям.

Был продлён на очередной срок ещё один важный документ — Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики. Ну и наши банки развития согласовали план действия рабочих групп по инновациям и блокчейну, — уточнил он.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов.

Саммит БРИКС должен был пройти 21–23 июля, но из-за пандемии его пришлось перенести на поздний срок, писал NEWS.ru. Часть мероприятий в рамках БРИКС прошла в онлайн-формате, писал NEWS.ru.