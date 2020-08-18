Рябков: РФ негативно оценивает западные заявления и давление на Белоруссию

https://static.news.ru/photo/dd351456-e15a-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что российские власти крайне негативно оценивает западные заявления и давление на республику.

По его словам, Белоруссия самостоятельно способна найти выход из сложившейся ситуации.

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эллиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол осудили то, что Россия, как они считают, выразила готовность оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами в республике.