Рябков посоветовал НАТО «собирать манатки» и отступать

НАТО следует возвращаться на рубежи 1997 года. Альянс больше не может оттеснять Россию на вторые роли на европейской и международной арене. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что на протяжении последних десятилетий НАТО стремится перевести Россию на вторые роли, причём сделать это с причинением прямого ущерба её безопасности. Однако теперь этому положен конец и требовать от РФ уступок у Альянса больше не получится.

Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, — сказал дипломат.

Он добавил, что рассчитывать на продвижение вперёд в предстоящих переговорах с Альянсом и США по гарантиям безопасности наивно.

Ранее Рябков заявил, что диалог с Вашингтоном может ограничиться всего одной встречей, если американская сторона не проявит интереса к обсуждению предложений Москвы. Он подчеркнул, что Россия идёт на встречу «не с протянутой рукой, а с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить».

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.