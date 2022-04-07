«Рубил правду-матку»: Лепс рассказал о честности Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком чести и слова и «рубил правду-матку», рассказал заслуженный артист России Григорий Лепс на церемонии прощания с политиком. По мнению артиста, «если бы все политики были такими, как Владимир Вольфович, Россия была бы ещё более великой», передаёт журналист NEWS.ru.

Пророчества, которые Жириновский делал 20 лет назад, сейчас сбываются. В нашей стране мало таких людей, которые рубили бы правду-матку. Он был человек чести и слова. Если бы все политики были такими, как Владимир Вольфович, Россия была бы ещё более великой, — сказал Григорий Лепс.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что возглавить ЛДПР после смерти Владимира Жириновского могут руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По мнению парламентария, эти политики имеют все шансы стать преемниками Жириновского. Вместе с тем Драпеко отметила, что «Владимира Вольфовича с его способностью предвидеть события и умением вести за собой людей будет очень не хватать».

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий, связанных с похоронами Жириновского, стал Слуцкий.

О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер либерал-демократов скончался вследствие осложнений, вызванных тяжёлым течением коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.

Прощание с Владимиром Жириновским проходит 8 апреля в Москве в Доме профсоюзов. Сначала местом погребения называли Троекуровское кладбище, однако накануне похорон стало известно, что он упокоится на Новодевичьем кладбище.