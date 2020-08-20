Россия запросила проведение экстренной встречи СБ ООН

https://static.news.ru/photo/855fb036-e323-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что российская сторона запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН 21 августа. Причиной стало намерение США вернуть антииранские санкции.

В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент США оказывают давление на Великобританию для того, чтобы Лондон поддержал восстановление санкций ООН против Ирана. Белый дом, в частности, потребовал разъяснений позиции премьера Бориса Джонсона по данному вопросу.

Помимо этого, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями России и Китаю, если они не будут соблюдать ограничения Совбеза ООН.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Вашингтона по восстановлению антииранских санкций, отменённых в 2015 году, неизбежно потерпит крах, так как не имеет законных оснований.