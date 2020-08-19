Россия выразила протест Норвегии после задержания дипломата из РФ

https://static.news.ru/photo/dca98f92-e224-11ea-abc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия выразила протест Норвегии после того, как на территории страны был задержан заместитель торгового представителя РФ. Об этом 19 августа сообщили в российском посольстве в Осло.

Как сообщили в дипмиссии, заместитель торгового представителя РФ в Норвегии был задержан 15 числа. Это произошло во время его встречи с норвежским гражданином. Россиянина задержали сотрудники Полицейской службы безопасности. Его обыскали, не предоставляя возможности связаться с кем-то из посольства. Также россиянину не позволили вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.

Посольство отметило, что Россия по факту произошедшего «сделает свои выводы». Данное послание опубликовано в Facebook МИД РФ.

По информации Полицейской службы безопасности Норвегии, в Осло был задержан 50-летний норвежец, который подозревается в передаче государственной тайны «российскому разведчику». Как заявили местные силовики, ему вменяется передача иностранцу данных, которые могли бы навредить фундаментальным интересам страны.

Арестованный норвежец является сотрудником компании «DNV GL». Компания много лет работает с фирмами и ведомствами из РФ. В российском посольстве отметили, что указанное сотрудничество ни разу не вызывало вопросов.

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата. Спецслужбы страны считают, что он встречался с шпионившим в пользу Москвы норвежцем. МИД королевства при этом решил не публиковать имя депортируемого, но заявляет, что он работал в торговом отделе посольства России. Этот сотрудник объявлен «персоной нон грата». Это означает, что он не сможет вернуться в Норвегию позже. Российское посольство было проинформировано о депортации во вторник днем, 18 августа. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Решение о высылке было принято после того, как задержанный по подозрению в шпионаже Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передавал сведения россиянину и получал от него деньги. Полицейские взяли норвежца в субботу, 15 августа, после очередной встречи с сотрудником посольства в одном из ресторанов в Осло. Мужчину заключили под стражу на месяц.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что Россия даст адекватный ответ на решение норвежских властей о высылке российского дипломата.