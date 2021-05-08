МИД РФ обеспокоен обострением ситуации в Восточном Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/a58e5d52-affc-11eb-9a95-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Salem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность резким обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, отмечается , что Москва решительно осуждает нападения на мирных граждан и призывает все стороны «воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия».

Информацию о беспорядках в этой стране в России воспринимают «с глубокой озабоченностью».

В МИД подтвердили «принципиальную и последовательную» позицию государства о том, что «экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы». Такие действия являются нарушением международного права и препятствуют мирному урегулированию на основе создания двух государств — Палестины и Израиля — в границах 1967 года, подчёркивается в сообщении.

Вечером 7 мая в результате столкновений возле мечети Аль-Акса более 200 палестинцев получили ранения. Полиция применила резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 17 израильских полицейских были травмированы.

Беспорядки начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению суда Израиля выселяют несколько арабских семей. Из-за этого уже больше недели продолжаются акции протеста.

Европейский союз настаивает на том, чтобы виновные в росте напряжённости в Восточном Иерусалиме были привлечены к ответственности. В свою очередь США обратились к Израилю с призывом не выселять палестинские семьи из домов.