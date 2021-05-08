МИД РФ обеспокоен обострением ситуации в Восточном Иерусалиме

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность резким обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В частности,
Информацию о беспорядках в этой стране в России воспринимают «с глубокой озабоченностью».
В МИД подтвердили «принципиальную и последовательную» позицию государства о том, что «экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы». Такие действия являются нарушением международного права и препятствуют мирному урегулированию на основе создания двух государств — Палестины и Израиля — в границах 1967 года, подчёркивается в сообщении.
Вечером 7 мая в результате столкновений возле мечети Аль-Акса более 200 палестинцев
Беспорядки начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению суда Израиля выселяют несколько арабских семей. Из-за этого уже больше недели продолжаются акции протеста.
Европейский союз настаивает на том, чтобы виновные в росте напряжённости в Восточном Иерусалиме были привлечены к ответственности. В свою очередь США обратились к Израилю с призывом не выселять палестинские семьи из домов.