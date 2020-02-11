https://static.news.ru/photo/309d6bbe-4d10-11ea-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский опубликовал в немецкой газете статью «Война началась не в 1941 году», в которой говорит о «наибольше выгоде» СССР от окончания Второй мировой. Публикация появилась в газете Märkische Oderzeitung, на неё обратило внимание российское посольство.

Своё отношение к публикации диппредставительство выразило в Facebook. Заявление польского посла в российском представительстве сочли примером того, как Польша фальсифицирует историю в русле своих установок. Особенно дипломатов возмутило заявление Пшилебского о том, что именно западные союзники разгромили Третий рейх, а не СССР.

При этом чтобы убедиться в обратном, достаточно лишь обратиться к конкретным фактам и свидетельствам.

Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты, — говорится в заявлении российского посольства.

Заявления эти, считают в представительстве РФ, сделаны в угоду конъюнктурным целям, а попытку превратить Советский Союз в виновника войны из страны-освободителя российские дипломаты и вовсе назвали аморальной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о репарациях должны быть замечены и услышаны любым здравомыслящим человеком как в Польше, так и за её пределами, заявил российский сенатор Константин Косачев.