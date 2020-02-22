Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал «возмутительной» ситуацию, когда Вашингтон отказывает в визах представителям стран — членов ООН, хотя штаб-квартира организации находится в США.
По его словам, Москва будет остро ставить вопрос по поводу невыдачи виз представителям организации со стороны США.
Есть специальный комитет по сношениям со страной пребывания. Он уже заседал и будет работать дальше, и мы будем остро ставить этот вопрос, — подчеркнул Вершинин в интервью ТАСС.
NEWS.ru сообщал, что Вашингтон 21 февраля отказался выдавать визу замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Георгию Михно. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что такие действия наносят серьёзный ущерб репутации США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти обеспокоены тенденцией по невыдаче виз. По его словам, Москва неоднократно обозначала эту проблему перед американскими властями и в штаб-квартире ООН.