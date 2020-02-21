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Задержанной на территории Испании россиянке Олесе Красиловой окажут максимальное содействие в Посольство России. Об этом говорится в распространённом комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным МИД, задержание Красиловой может быть связано с неким обращением...