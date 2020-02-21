Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что невыполнение США своих обязательств по выдаче виз наносит серьёзный ущерб репутации страны. В мероприятии ООН по антитеррору должен был участвовать замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Георгий Михно, однако визу ему не выдали.

Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз, — цитирует ТАСС постпреда.

Небензя считает, что эти действия наносят серьёзный ущерб репутации США и международным усилиям по борьбе с террористами.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тенденцией невыдачу виз США российским дипломатам, работающим в ООН. Он сообщил, что в Кремле выражают по этому поводу большую обеспокоенность. По его словам, Москва неоднократно обозначала эту проблему по линии дипведомства как в штаб-квартире ООН, так и перед властями США.

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