https://static.news.ru/photo/1067493c-54c7-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что невыполнение США своих обязательств по выдаче виз наносит серьёзный ущерб репутации страны. В мероприятии ООН по антитеррору должен был участвовать замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Георгий Михно, однако визу ему не выдали.
Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз, — цитирует ТАСС постпреда.
Небензя считает, что эти действия наносят серьёзный ущерб репутации США и международным усилиям по борьбе с террористами.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тенденцией невыдачу виз США российским дипломатам, работающим в ООН. Он сообщил, что в Кремле выражают по этому поводу большую обеспокоенность. По его словам, Москва неоднократно обозначала эту проблему по линии дипведомства как в штаб-квартире ООН, так и перед властями США.