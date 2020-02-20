https://static.news.ru/photo/2268dc1c-53d3-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тенденцией невыдачу виз в США российским дипломатам, работающим в ООН. Он сообщил, что в Кремле выражают по этому поводу большую обеспокоенность.

Мы констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или с несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов ООН, — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Москва неоднократно обозначала эту проблему по линии дипведомства как в штаб-квартире ООН, так и перед властями США.

Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но ещё больше деградирует, визовые отказы приобретают массовый характер, заявили в МИД РФ. В ведомстве сообщили, что в администрация США ссылаются на визовые трудности, с которыми им приходится сталкиваться в России. Однако в МИД РФ подчеркнули, что эти меры носят ответный характер, и «визовую войну», которая длится уже три года, начали в Вашингтоне.