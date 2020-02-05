https://static.news.ru/photo/8838d128-4834-11ea-a28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но ещё больше деградирует, визовые отказы приобретают массовый характер.

Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве сообщили, что в администрация США ссылаются на визовые трудности, с которыми им приходится сталкиваться в России. Однако в МИД РФ подчеркнули, что эти меры носят ответный характер, и «визовую войну», которая длится уже три года, начали в Вашингтоне.

Российские дипломаты в очередной раз призвали американцев нормализовать выдачу виз должностным лицам РФ, включая сотрудников дипучреждений и персонал ООН, а в противном случае пообещали добиться их переноса в страны с «более благоприятным политическим климатом».

Как писал NEWS.ru, члены делегации Федерального казначейства России не получили визы в США для участия в международной конференции по аудиту. Они намеревались с этой целью прибыть в Вашингтон 3 декабря. Также американские власти лишили возможности посетить Молодёжный форум в Нью-Йорке директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. У посольства РФ в Вашингтоне ыызвало озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами.