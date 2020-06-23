Россия поддержала кандидатуру Индии в качестве постоянного члена СБ ООН

https://static.news.ru/photo/71ba608c-b540-11ea-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Global Look Press

Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совбеза ООН в контексте его реформирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Индия является, и мы об этом не раз говорили, сильным претендентом на постоянное членство в Совете Безопасности в контексте реформирования этого органа, Россия поддерживает кандидатуру Индии для занятия места постоянного члена Совбеза, — рассказал Лавров по итогам совместной видеоконференции с главами МИД Индии и Китая Субраманиямом Джайшанкаром и Ван И.

Министр заявил, что «главным дефектом» в нынешнем составе Совбеза ООН является недопредставленность развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки в отличие от западных коллег.

По его словам, для более демократичного состава этого органа необходимо вовлекать в его работу страны трёх развивающихся регионов, сообщает ТАСС.

Также Лавров заявил, что Россия, Китай и Индия не стремятся к противоборству с западными партнёрами. По его словам, с современным Западом очень трудно работать, поэтому для взаимодействия необходима какая-то дипломатическая форма. Российский министр подчеркнул, что некоторые западные коллеги не стремятся развивать дипломатические отношения, действуя иными методами.

Мы за то, чтобы любые разногласия не становились предметом конфронтации, а рассматривались за столом переговоров, — подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия готова к разговору, если её партнёры будут уважать дипломатические приличия. Глава МИД подчеркнул, что Москва нацелена на сотрудничество в рамках любых международных структур.

В настоящее время в Совбез ООН входят 15 стран. Постоянными членами являются Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, десять стран — непостоянные члены. Индия длительное время выступает за реформирование Совбеза ООН и расширение его членов.

NEWS.ru писал, что Лавров обсудил пути решения ливийской проблемы с главой МИД Египта.