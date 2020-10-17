Россия ответит на размещение ракет США в Тихоокеанском регионе

https://static.news.ru/photo/f985253e-10ca-11eb-9bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Россия даст Вашингтону адекватный ответ на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Соответствующее заявление Антонов сделал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Там самым российский дипломат подтвердил, что США намереваются усилить свое ракетное присутствие в АТР.

Дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает стратегические объекты тактического ядерного сдерживания, — заявил Антонов.

Он добавил, что американские чиновники подтвердили ему, что США намереваются развернуть такие ракеты в этом регионе.

Как сообщал NEWS.ru, 13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон намерен развернуть ракеты средней и меньшей дальности а Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Маршалл Биллингсли также сообщил, что США якобы достигли принципиальной договорённости с Москвой о продлении договора СНВ-3 — основного документа в сфере ядерного сдерживания. В Москве наличие таких «предварительных» договоренностей решительно отвергли.