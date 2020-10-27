Роскомнадзор заявил о системной цензуре СМИ РФ в Интернете

https://static.news.ru/photo/196fb9e6-184f-11eb-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 20 средств массовой информации из России сталкиваются с цензурой на крупнейших зарубежных интернет-площадках, таких как Google, Facebook и Twitter.

В Роскомнадзоре заявили, что цензура в отношении российских СМИ приобрела системный характер, пишут «Известия».

При этом обращения к администрации интернет-ресурсов с требованием снять ограничения для российских изданий игнорируются, отмечают в ведомстве.

В то же время Роскомнадзор регулярно выявляет на тех же площадках материалы, не соответствующие действительности. Так, на YouTube, в Twitter, Instagram и Facebook регулятор нашёл более 350 ссылок на фейковые публикации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала серьёзной опасностью монополизацию онлайн-пространства и доминирование западных корпораций.