Роскомнадзор заявил о системной цензуре СМИ РФ в Интернете

Около 20 средств массовой информации из России сталкиваются с цензурой на крупнейших зарубежных интернет-площадках, таких как Google, Facebook и Twitter.
В Роскомнадзоре заявили, что цензура в отношении российских СМИ приобрела системный характер,
При этом обращения к администрации интернет-ресурсов с требованием снять ограничения для российских изданий игнорируются, отмечают в ведомстве.
В то же время Роскомнадзор регулярно выявляет на тех же площадках материалы, не соответствующие действительности. Так, на YouTube, в Twitter, Instagram и Facebook регулятор нашёл более 350 ссылок на фейковые публикации.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала серьёзной опасностью монополизацию онлайн-пространства и доминирование западных корпораций.