Захарова высказалась о цензуре со стороны Twitter и Facebook

https://static.news.ru/photo/923b3650-151d-11eb-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Монополизация онлайн-пространства и доминирование западных корпораций является серьёзной опасностью в цифровой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС по видеосвязи.

Захарова заметила, что подобные ситуации наблюдаются ежедневно. На Российские СМИ навешивают ярлыки ненадёжности, блокируют, исключают из поиска и удаляют аккаунты.

Мы это видим на ежедневной основе, видим открытую цензуру со стороны того же Twitter или Facebook, — заявила дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что Facebook ужесточил политику в отношении публикаций с отрицанием холокоста и антисемитизмом. Такие публикации будут запрещаться, сообщило руководство компании.