Ройзман заявил, что российская оппозиция «не собирается сдаваться»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил NEWS.ru, что в России среди оппозиции есть люди, которые не собираются сдаваться. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в России сохраняется «живая» оппозиция, которая критикует власть.

Да, в России есть ещё люди, которые не убиты, которые не сидят и которые не собираются сдаваться, — сказал Ройзман.

Ранее американская журналистка CNBS Хедли Гэмбл спросила у российского лидера, есть ли в России «пятая колонна», действительно ли она его так беспокоит, что всех оппозиционеров отправляют в тюрьму. На это Путин ответил, что если посмотреть на уличные протесты, «то вы увидите, что далеко не все в тюрьме».

Глава государства добавил, что оппозиция в России жива, «она критикует власть, причём так жёстко, как в других странах не делают». Также Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления в отношении российских предпринимателей.