Ройзман обратился к родителям Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/ff44f712-e5fd-11ea-8a73-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ройзман Фото: instagram.com/evgeniyroizman

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил со словами поддержки в адрес родителей оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в одной из клиник Германии. Он записал специальное видеообращение, в котором назвал блогера «достойным гражданином России».

У него много сторонников, много добрых, честных, настоящих людей искренне за него переживают. Я хочу сказать, что вы воспитали очень хорошего парня. Я надеюсь, что в конце концов всё будет хорошо, Алексей обязательно поправится и вы будете вместе, — заявил он в видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее стало известно, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от ответа на вопрос, ведётся ли слежка за оппозиционером Алексеем Навальным, предложив узнать об этом у спецслужб. Представитель Кремля заявил, что не все оперативно-разыскные мероприятия специальных служб согласовываются с президентской администрацией и другими ветвями власти.