РФ отреагировала на выход Белого дома из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/0b3c21be-2ca1-11eb-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства-участники Договора об открытом небе (ДОН), оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа, заявили в МИД РФ.

Американская сторона рассчитывает, что её союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории. Разумеется, для России это неприемлемо, — говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: США для выхода из ДОН используют надуманные предлоги. По его словам, претензии к ДОН у Вашингтона стали появляться после сентября 2013 года. Тогда Россия стала использовать для наблюдательных полётов самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения, отметил Рыжков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран БРИКС призвали Россию и США как можно скорее прийти к соглашению о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В ходе саммита БРИКС, который проходил в формате видеоконференции, его участники заявили о поддержке политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Они подчеркнули, что указанный договор имеет принципиальное значение для режима ядерного разоружения и нераспространения.