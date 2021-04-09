Spiegel: РФ обвинила ФРГ в помощи Навальному с фильмом о «дворце Путина»

https://static.news.ru/photo/1d00ac16-9a20-11eb-84f8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия обвинила власти Германии в том, что немецкие специалисты помогли оппозиционеру Алексею Навальному в работе над расследованием о поместье под Геленджиком, которое в фильме названо личной резиденцией президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Издание сделало отсылку к заявлениям, звучавшим со стороны МИД России, о том, что фильм не мог появиться без содействия официальных властей ФРГ и спецслужб. При этом в Кремле утверждают, что информация о принадлежности особняка главе государства не соответствует действительности.

После появления видеоролика о «дворце Путина» Россия по дипломатическим каналам выступила с серьёзными обвинениями в адрес правительства Германии. По информации издания, в феврале в немецкий МИД прибыл российский посол Сергей Нечаев, где встретился с госсекретарём министерства Мигелем Бергером. На встрече дипломат из России якобы заявил, что Навальный не смог бы снять фильм без прямой поддержки властей Германии и что Берлин фактически является сообщником критиков Кремля.

В частности, посол посетовал на то, что власти Германии в декабре 2020 года предоставили российскому оппозиционеру возможность поехать в Дрезден после лечения в берлинской клинике. Навальный, в частности, снимал видео перед многоквартирным домом, в котором Путин жил как агент КГБ во времена ГДР.

Посланник Москвы также раскритиковал правительство Германии за предоставление доступа оппозиционеру к архиву документов немецкой разведки Штази, где тот изучал документы Путина. Из этого архива он, в частности, получил информацию о деталях жизни российского лидера в Дрездене, где тот работал в представительстве КГБ с 1985 по 1990 год.

Издание назвало обвинения России безосновательными. Тем не менее отмечено, что в поездке в Дрезден Навального действительно сопровождали полицейские, но их задачей была безопасность оппозиционера, так как были опасения, что его попытаются устранить. В Der Spiegel также указали на то, что доступ к архиву Штази открыт всем журналистам и учёным, а документы, касающиеся пребывания Путина в Германии, не являются тайной и неоднократно предавались огласке ранее. Таким образом, доступ российского оппозиционера к архиву не был чем-то неординарным.

Обвинения Кремля, полагает издание, свидетельствуют о том, насколько сильно российские власти недовольны фильмом Навального.

Российский Геленджик оказался в центре внимания международной общественности после публикации фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, где утверждается, что роскошный особняк в окрестностях курортного города опосредованно принадлежит президенту России Владимиру Путину. Этот объект получил в народе нарицательное наименование «дворец Путина». По данным Навального, над объектом установлена бесполётная зона, а охраняют его сотрудники ФСО, ФСБ и пограничники.

Ранее, как писал NEWS.ru, во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин пошутил о расследовании оппозиционера. В ходе общения на видеосвязь с президентом вышла девушка из Ленинградской области. Она выступала, находясь в двух километрах от Дворца конгрессов Управления делами президента в Стрельне. Это обстоятельства дало Путину повод для шутки, и он попросил не приписывать ему «ещё один дворец».