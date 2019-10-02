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Россия и Узбекистан подпишут 12 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений во время визита узбекского президента Шавката Мирзиеева в феврале 2020 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мы сейчас серьёзно готовимся к визиту президента Узбекистана в Россию, который состоится в начале февраля следующего года, — сказала Матвиенко.

По её словам, страны сделали рывок в углубление отношений во всех сферах за последние три года. По её мнению, это стало возможным благодаря сложившимся между лидерами государств доверительным отношениям, информирует « Политика сегодня ».

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 октября прибудет с двухдневным рабочим визитом в Республику Куба. Там он намерен провести переговоры с главой Госсовета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом.