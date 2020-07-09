Региональным депутатам запретят быть членами общественных палат

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции.

По итогам социологического исследования оказалось, что людям очень понравились те процедуры. Может, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, может, два или три дня, может, ещё какие-то меры,...