Региональным депутатам запретят быть членами общественных палат

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат.
В действующем законодательстве предусмотрен запрет только для тех народных избранников, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими.
Данным законопроектом предлагается запретить всем депутатам в регионах быть членами общественной палаты субъекта РФ, независимо от формы их деятельности.
Ранее государственным и муниципальным служащим, депутатам всех уровней, а также лицам, занимающим госдолжности, на безвозмездной основе разрешили управлять некоммерческими организациями (НКО) без иностранного участия, предварительно уведомив нанимателя, писал NEWS.ru.
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