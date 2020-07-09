Политика

Региональным депутатам запретят быть членами общественных палат

15:34, 09 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат.

В действующем законодательстве предусмотрен запрет только для тех народных избранников, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими. 

Данным законопроектом предлагается запретить всем депутатам в регионах быть членами общественной палаты субъекта РФ, независимо от формы их деятельности.

Ранее государственным и муниципальным служащим, депутатам всех уровней, а также лицам, занимающим госдолжности, на безвозмездной основе разрешили управлять некоммерческими организациями (НКО) без иностранного участия, предварительно уведомив нанимателя, писал NEWS.ru.

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