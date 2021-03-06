Разговоры о войне между НАТО и РФ за Калининград назвали провокацией

https://static.news.ru/photo/ca0b6932-7f63-11eb-a8f3-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что все разговоры об агрессии России по отношению к НАТО носят провокационный характер, ведь у Москвы нет никаких планов на военный конфликт с Альянсом.

Специалист прокомментировал слова польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, который заявил, что при военном конфликте за Калининград решающую роль сыграют силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного региона.

Статья польского отставного генерала носит провокационный характер. Её цель: очередная антироссийская истерия с целью увеличения военных расходов прибалтийских стран и Польши, а также получение безвозмездных субсидий НАТО на борьбу с якобы агрессивной Россией от руководства блока, — цитирует эксперта ИА Nation News.

Кнутов порассуждал на тему возможного военного конфликта. В случае возникновения он будет обостряться и может перерасти в полномасштабную ядерную войну. Американские и европейские власти прекрасно это понимают, отметил эксперт. По его словам, на Западе никто не заинтересован во взаимном уничтожении.

Как писал NEWS.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов не остался в стороне и тоже отреагировал на заявление польского генерала. Он напомнил, что у России и Польши прекрасные программы приграничного сотрудничества. Политик подчеркнул, что нужно заниматься другими вопросами, а не предполагать, «кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать». Алиханов считает, что не стоит отвлекаться на отдельных польских генералов с «комплексом отставника».