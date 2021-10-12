Рамзан Кадыров не нашел в Турции «шайтанов» из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время посещения нескольких городов Турции он не нашёл там «шайтанов» из республики и предположил, что они «сбежали».

Ранее источник РИА Новости сообщил о задержании в Турции шестерых человек, выходцах из Чечни, подозреваемых в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в своём Instagram видео, на котором они вместе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым и блогером Гусейном Гасановым обсуждают ситуацию.

Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет, — заявил Кадыров. Видимо, сбежали, — ответил ему Дудаев. Сбежали, — соглашается Кадыров.

Дудаев и Кадыров также уточнили, что они были в Белеке, Кемере и Анталии.

Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут, — заявил Дудаев в подписи к видео.

Он также отметил, что все упомянутые персоналии вновь могут начать свои выступления, когда Кадыров покинет страну и вернётся на родину.