Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус

https://static.news.ru/photo/9d5313c0-8961-11ea-928b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением.

Отмечается, что то за март-апрель промышленность России увеличила производство тест-систем в девять раз.

Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тыс. исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тыс. в день. Рост в 60 раз, — заявил президент.

Путин заверил, что количество исследований на коронавирус и охват ими будут увеличиваться.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, более 880 тысяч выздоровели. Наибольшее количество заражённых приходится на США. Там поставлено более 965 тысяч диагнозов.

На 28 апреля в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что на фоне вспышки коронавирусной инфекции ведут мониторинг заболеваемости гриппом и внебольничными пневмониями. Никакого роста по отношению к прошлому году ведомство не обнаружило.